الاتحاد العربي للرياضة الجامعية ينشد العالمية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للرياضة الجامعية برئاسة عبد العزيز تخبرت الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية ورئيس اللجنة اجتماعها الأول بتقنية الزوم.

ناقش الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بعمل اللجنة الفنية بالاتحاد وكيفية النهوض بها لتواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة في مجال الرياضة الجامعية على مستوى العالم، ووافق الاجتماع على تسمية الدكتور هشام الجيوشي من مصر والدكتور هاشم عيسى من العراق نائبين لرئيس اللجنة، ونصار الخوالدة من الأردن مقرراً.

واعتمد الاجتماع عدة توصيات للعرض على المكتب التنفيذي للاتحاد لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها منها حصر أعداد الطلبة المشاركين في أنشطة الاتحاد العربي المختلفة لإجراء الاحصائيات الخاصة بأعداد المشاركين وتنظيم بطولة للبلياردو لطلبة الجامعات العربية خلال عام 2021، وتصنيف الألعاب الرياضية إلى ثلاثة مستويات هي ألعاب رياضية بدون احتكاك وألعاب رياضية متوسطة الاحتكاك وألعاب رياضية ذات احتكاك مباشر ( ألعاب الدفاع عن النفس )،وكذلك التنسيق مع لجنة التعليم والتطوير لعقد دورات تدريبية للمدربين والكوادر الإدارية والحكام.