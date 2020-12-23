شكرا لقرائتكم خبر عن ميرزا بطل محترفي"الدراجات الجبلية" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج يوسف ميرزا بلقب المحترفين، وراشد البلوشي بلقب الهواة في سباق الدراجات الهوائية الجبلية للهواة والمحترفين الإماراتيين، الذي أقيم،الثلاثاء، ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل.

وتوج يوسف ميرزا بلقب المحترفين، بعدما قطع مسافة السباق في زمن وقدره 1:05:57 ساعة، وحل ثانياً ماجد عبد الرحيم البلوشي،وثالثاً محمد المنصوري.

ونال راشد البلوشي المركز الأول في فئة الهواة، قاطعاً المسافة في زمن وقدره 1:06:37 ساعة، وجاء في المركز الثاني خالد معيوف، وثالثاً طارق عبيد.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن السباق الحالي يعد نسخة تجريبية ضمن البطولة، لكن الإثارة والتنافس بلغا أعلى درجاتهما حيث قدم المشاركون الذين بلغ عددهم 150 مشاركاً إماراتياً بينهم 131 هاوياً و19 محترفاً، مستويات فنية عالية وأظهروا مهارات مدهشة في التعامل مع الكثبان والعقبات التي تضمنها مسار السباق الممتد لمسافة 32 كم في منطقة سيح السلم، وتضمن مرور الدراجين وسط محمية المرموم الطبيعية التي تعد أكبر محمية طبيعية في العالم.

حضر المنافسات منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، الذي أعطى إشارة الانطلاق للمتسابقين عند خط البداية.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، لتوجيهات سموه بتنظيم السباقات ورعايته الكريمة للحدث والمشاركين.

كما أشاد الفلاسي بأداء المشاركين وعبر عن إعجابه بالمستويات التي قدموها، وروح المنافسة الجميلة التي ظهرت منذ انطلاقة السباق وحتى الوصول إلى خط النهاية.