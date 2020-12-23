شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: لم تصلنى استقالة ربيع ياسين والاتحاد لن يكون عائقا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة، أنه لم تصله حتى الآن استقالة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، بعدما تعذر مشاركته في بطولة شمال أفريقيا بسبب كثرة إصابات كورونا.

وقال أحمد مجاهد في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لم نقبل عمل أي مدرب للمنتخبات خارج الاتحاد، ولم تصلنى استقالة ربيع ياسين عن منتخب الشباب حتى الآن، وخلال الأسبوع المقبل سنختار مدربى منتخبى الشباب والناشئين، ومنتخب الشباب سيخوض أولمبياد 2024".

وأضاف أحمد مجاهد: "تحدثت مع حسام البدرى وشوقى غريب حول الفترة المقبلة للمنتخبين الوطنى والأولمبى، وكيفية الاستعداد للمواجهة المقبلة لكلا المنتخبين".

وأوضح أحمد مجاهد: "هناك خطة سيتم تقديمها لوزير الرياضة هنشرح فيها رأى الاتحاد الدولى وإزاى هنقدر نعمل انتخابات ولن نحرج الدولة المصرية، ولا يمكن أن يكون اتحاد الكرةعائقا أمام الانتخابات".

وتابع أحمد مجاهد: "الظروف التي يتعرض لها الأندية قررنا تقديم القيد وإضافة 5 لاعبين لتعويض ما يتعرض له الأندية من إصابات فيروس كورونا وزودنا الإعارات للأندية، ونظام القيد الشتوى سيتم تعديله على سيستم الاتحاد الدولى خلال ساعات، كما أن المعارين سيشاركون بشكل عادى أمام أنديتهم".