اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22/ 12/ 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 22/ 12/ 2020 العديد من الأحداث المهمة، أهمها سلبية عينات لاعبى الاهلى قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر غدا الأربعاء، وفوز بيراميدز على الاتحاد الليبى بهدف نظيف، وتعادل المقاولون سلبيا مع النجم السالحلى في الكونفدرالية.
سلبية مسحة كورونا لبعثة الأهلي بالنيجر قبل مواجهة سونيديب
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، والمكلف برئاسة بعثة فريق الكرة الموجودة في النيجر، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة استعدادًا لمواجهة سونيديب غدًا.
وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية أمس بمقر فندق الإقامة في العاصمة نيامي، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ووزارة الصحة في النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بـ«كاف» الذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، والتى جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالحبل الأخضر ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ونجح فريق المقاولون بقيادة عماد النحاس فى الخروج بأقل الخسائر من المباراة فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعانى منها ذئاب الجبل بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفريق.
حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا مهمًا على الاتحاد الليبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي، ليؤجل الحسم إلى دور الـ32 مكرر حتى مباراة الإياب.
أحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب الغانى جون أنطوى، فى الدقيقة 55، بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس مرمى الاتحاد الليبى، ثم ارتدت للاعب مرة أخرة ليسكنها الشباك.
دعوة الخطيب لاستلام جائزة تتويج الأهلي بنادي القرن الإفريقي من "جلوب سوكر"
تلقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة لحضور احتفالية "جلوب سوكر" في دبي واستلام درع تتويج المارد الأحمر بلقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط، بعدما جاء في المركز الثاني للقب نادي القرن على مستوى العالم خلف ريال مدريد الإسباني.
وتفوق نادى ريال مدريد الإسباني على النادى الأهلى وتمكن من خطف جائزة "جلوب سوكر" لنادي القرن 2001-2020، حيث أعلن الموقع عن نتائجه وإغلاق التصويت، حيث جاءت النتيجة بفوز ريال مدريد بـ 36% من الأصوات فى حين جاء الأهلى ثانياً بـ 31ً% يليه برشلونة وبايرن ميونيخ.
الزمالك: لا حديث عن رحيل مصطفى محمد قبل الأولمبياد وساسى يقترب من التجديد
كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، عن أخر المستجدات فى ملف التجديد لنجوم الفريق، وفى مقدمتهم الثنائى فرجانى ساسى ويوسف أوباما، بالإضافة إلى موقف الزمالك من العروض التى تلقاها مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء.
وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر: الأمور تسير بشكل جيد، وإلغاء مباراة الغزالة التشادى ريح الأمور بشكل كبير، وخاصة أنه لا يفصلنا إلا أيام قليلة عن مباراة الأهلى، وحكام المباراة أدوا أمس تدريباته مفى ملعب المباراة فى انتظار الفريق التشادى، ولكن كل الطرق أكدت انسحاب الفريق.
إنبى يتعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله
تعادل فريقا إنبى وغزل المحلة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد المارد البترولى إلى 4 نقاط ، بينما ارتفع رصيد المحلة إلى نقطتين، تقدم هشام عادل للفلاحين في الدقيقة 28 ، وتعادل رامى صبرى لإنبى من ضربة جزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول .
تأكيداً لليوم السابع.. الإسماعيلى يعلن تعيين طلعت يوسف مديراً فنياً للدراويش
قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، تكليف الكابتن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، والكابتن محمد وهبه مدرب عام والكابتن سعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، جاء هذا بعد اجتماع المهندس إبراهيم عثمان مع الكابتن طلعت يوسف.
والذي تم الاتفاق فيه علي العديد من النقاط وأليه العمل بالمرحله المقبله وكيفيه عوده الاسماعيلي لمكانه الطبيعي منافسا على جميع البطولات .
وكان ”الخليج 365” قد أشار لإقتراب طلعت يوسف من تدريب الاسماعيلى خلفاً للبرازيلى هيرون ريكاردو كاشفاً كواليس المفاوضات مع مدرب زعيم الثغر السابق لتولى مهمة تدريب الدراويش .
وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو، وسيتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.
الأهلى يطلب تأجيل مباراة نصف نهائي دورى السلة بسبب كورونا
طلب مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم باتحاد كرة السلة تأجيل مباراة الغد أمام سبورتنج فى نصف نهائى دورى كرة السلة، والتى تقام بالإسماعيلية، بعد إصابة 3 لاعبين بالفريق بفيروس كورونا.
وأرسل النادى الأهلى خطابا إلى اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة يطلبون فيه تأجيل لقاء الغد، خاصة وأن الثلاثى المصاب وهم إيهاب أمين وعمرو الجندى، وعبد الفضيل إبراهيم، من اللاعبين المؤثرين فى الفريق، ويعول عليهم المدير الفنى فى مباراة الغد .
شايلا كوبر تضحى بـ3.5 ألف دولار للرحيل عن سيدات السلة بالزمالك
غادرت شايلا كوبر، لاعبة فريق كرة السلة بنادى الزمالك، فريق السيدات، بعد الأزمة التى نشبت بين اللاعبة وبعض لاعبات الفريق، خلال الساعات الماضية، والتى على إثرها تم إيقافها وتحويلها للتحقيق.
وعلم ”الخليج 365” أن شايلا كوبر رحلت عن فريق الزمالك دون الخضوع للتحقيق، رغم أنها لم تتسلم راتب شهر ديسمبر والذى يبلغ 3 آلاف و500 دولار، خاصة أنه حال الخضوع للتحقيق سيتم توقيع عقوبة مالية على اللاعبة، قد تتعدى قيمة راتبها.
وقررت اللاعبة الأمريكية الرحيل، وبالفعل رحلت عن سلة الزمالك، رغم انشغال الفريق بمباريات الدورى على مستوى ترتيب الفرق من الخامس إلى الثامن .
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