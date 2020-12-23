شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22/ 12/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 22/ 12/ 2020 العديد من الأحداث المهمة، أهمها سلبية عينات لاعبى الاهلى قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر غدا الأربعاء، وفوز بيراميدز على الاتحاد الليبى بهدف نظيف، وتعادل المقاولون سلبيا مع النجم السالحلى في الكونفدرالية.

سلبية مسحة كورونا لبعثة الأهلي بالنيجر قبل مواجهة سونيديب

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، والمكلف برئاسة بعثة فريق الكرة الموجودة في النيجر، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة استعدادًا لمواجهة سونيديب غدًا.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية أمس بمقر فندق الإقامة في العاصمة نيامي، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ووزارة الصحة في النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بـ«كاف» الذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، والتى جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالحبل الأخضر ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح فريق المقاولون بقيادة عماد النحاس فى الخروج بأقل الخسائر من المباراة فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعانى منها ذئاب الجبل بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفريق.

حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا مهمًا على الاتحاد الليبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي، ليؤجل الحسم إلى دور الـ32 مكرر حتى مباراة الإياب.

أحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب الغانى جون أنطوى، فى الدقيقة 55، بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس مرمى الاتحاد الليبى، ثم ارتدت للاعب مرة أخرة ليسكنها الشباك.

دعوة الخطيب لاستلام جائزة تتويج الأهلي بنادي القرن الإفريقي من "جلوب سوكر"

تلقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة لحضور احتفالية "جلوب سوكر" في دبي واستلام درع تتويج المارد الأحمر بلقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط، بعدما جاء في المركز الثاني للقب نادي القرن على مستوى العالم خلف ريال مدريد الإسباني.

وتفوق نادى ريال مدريد الإسباني على النادى الأهلى وتمكن من خطف جائزة "جلوب سوكر" لنادي القرن 2001-2020، حيث أعلن الموقع عن نتائجه وإغلاق التصويت، حيث جاءت النتيجة بفوز ريال مدريد بـ 36% من الأصوات فى حين جاء الأهلى ثانياً بـ 31ً% يليه برشلونة وبايرن ميونيخ.

الزمالك: لا حديث عن رحيل مصطفى محمد قبل الأولمبياد وساسى يقترب من التجديد كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، عن أخر المستجدات فى ملف التجديد لنجوم الفريق، وفى مقدمتهم الثنائى فرجانى ساسى ويوسف أوباما، بالإضافة إلى موقف الزمالك من العروض التى تلقاها مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء. وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر: الأمور تسير بشكل جيد، وإلغاء مباراة الغزالة التشادى ريح الأمور بشكل كبير، وخاصة أنه لا يفصلنا إلا أيام قليلة عن مباراة الأهلى، وحكام المباراة أدوا أمس تدريباته مفى ملعب المباراة فى انتظار الفريق التشادى، ولكن كل الطرق أكدت انسحاب الفريق.

إنبى يتعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله

تعادل فريقا إنبى وغزل المحلة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد المارد البترولى إلى 4 نقاط ، بينما ارتفع رصيد المحلة إلى نقطتين، تقدم هشام عادل للفلاحين في الدقيقة 28 ، وتعادل رامى صبرى لإنبى من ضربة جزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول .