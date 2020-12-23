شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: لابا كودجو يقترب من التوقيع للقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن اقتراب التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي من الانتقال لصفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، بعد المفاوضات التي شهدتها الآونة الأخيرة بين الناديين.

وأوضحت المصادر أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات بين مسئولي ناديي الأهلي والعين، بخصوص صفقة لابا كودجو وهناك مرونة في إتمام التعاقد، ولا تزال المفاوضات جارية بالوقت الحالي بين الناديين بخصوص الصفقة.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية أن مسئولى العين الإماراتى اشترطوا الحصول على 6 ملايين دولار، للموافقة على بيع المهاجم التوجولى لابا كودجو للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك فى ظل رغبة الإدارة الحمراء فى التعاقد مع مهاجم سوبر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

ووفقا لهذه الأنباء جاءت طلبات العين بعد رفض الأهلى عقد صفقة تبادلية تقضى باتتقال كودجا للأهلى، وعودة حسين الشحات للعين الإماراتى فى ظل وجود رغبة قوية لدي النادي الإماراتي فى إعادة الشحات مجددًا، والذى كان أحد أهم نجوم العين قبل انتقاله لصفوف الأهلى.

وكان العين الإماراتى قد ضم لابا كودجو فى صيف عام 2019، فى صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق، نهضة بركان المغربي وتواجد المهاجم التوجولي مع منتخب بلاده مؤخرا فى مواجهتى منتخب مصر التى فاز بهما الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة.