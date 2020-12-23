شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 22 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 22/ 12/ 2020 العديد من الأحداث المهمة، أهمها سلبية عينات لاعبى الاهلى قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر غدا الأربعاء، وفوز بيراميدز على الاتحاد الليبى بهدف نظيف، وتعادل المقاولون سلبيا مع النجم السالحلى في الكونفدرالية.

سلبية مسحة كورونا لبعثة الأهلي بالنيجر قبل مواجهة سونيديب

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، والمكلف برئاسة بعثة فريق الكرة الموجودة في النيجر، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة استعدادًا لمواجهة سونيديب غدًا.

المقاولون العرب يتحدى الغيابات ويتعادل سلبياً مع النجم الساحلى فى الكونفدرالية



حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، والتى جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالحبل الأخضر ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

بيراميدز يفوز على الاتحاد الليبى بهدف فى الكونفدرالية ويؤجل الحسم

حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا مهمًا على الاتحاد الليبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي، ليؤجل الحسم إلى دور الـ32 مكرر حتى مباراة الإياب.

دعوة الخطيب لاستلام جائزة تتويج الأهلي بنادي القرن الإفريقي من "جلوب سوكر"

تلقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة لحضور احتفالية "جلوب سوكر" في دبي واستلام درع تتويج المارد الأحمر بلقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط، بعدما جاء في المركز الثاني للقب نادي القرن على مستوى العالم خلف ريال مدريد الإسباني.

إنبى يتعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله

تعادل فريقا إنبى وغزل المحلة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد المارد البترولى إلى 4 نقاط ، بينما ارتفع رصيد المحلة إلى نقطتين.