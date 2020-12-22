شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى: أداء لاعبو المقاولون جيد في ظل الغيابات وكنا نستحق ركلة جزاء أمام النجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد علاء عبدالغني، مدرب الفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، إن التعادل أمام النجم الساحلي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، نتيجة مرضية، في ظل الغيابات التي عانى منها الفريق، والتي أثرت على طريقة اللعب.



وأضاف عبدالغني في تصريحات إعلامية، أن فريقه يستحق ركلة جزاء لصالح فاروقا، مؤكدا أن الفرصة لا زالت قائمة في تونس، من أجل التأهل، بعد الخروج بتعادل سلبي، وأشار إلى ان الأهم هو هز الشباك في تونس، وأن مباريات الدوري المصري الممتاز فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين.