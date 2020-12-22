شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يرفض تأجيل مباراة الأهلي وسبورتنج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخه، تأجيل مباراة الأهلى وسبورتنج فى نصف نهائي دوري المرتبط، والمقرر اقامتها غدا الأربعاء، بالإسماعيلية، بعد طلب الأهلى تأجيل المباراة بسبب ظهور 3 اصابات بفيروس كورونا بين لاعبى الفريق.

وجاء الرفض بعد طلب الأهلى تأجيل المباراة بعد أن تأكدت إيجابية عينة كل من إيهاب أمين وعمرو الجندى وعبدالفضيل إبراهيم من خلال خضوعهم للمسحة قبل المباراة التى ستقام غدآ وأرسل اتحاد كرة السلة خطابات إلى الأندية يخطرهم بأنه لن يتم تأجيل أى مباراة إلا فى حال تأكد إصابة أكثر من 6 لاعبين أو لاعبات من فريق واحد.