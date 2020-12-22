شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طارق حامد محمود علاء و آخرين في الزمالك بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكدت إصابة طارق حامد ومحمود علاء، لاعبا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب ظهور نتائج المسحة الطبية التي خضع لها الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى بالنادى، أمس الإثنين، كما أصيب أحد الاداريين بالفريق، بالإضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الطبى.

وبدأ الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، في اتخاذ الإجراءات الإحترازية مع المصابين، والبدء في بروتوكول العلاج، حتى عمل مسحة أخرى للتاكد من حالتهم وإصابتهم.

ويستعد المارد الأبيض لمواجهة الأهلى، يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام، وذلك بعد اعتذار فريق حازيل التشادى، عن الحضور لمصر لخوض مباراته أمام الأبيض في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، التي كان مقرراً لها غد الأربعاء، ليتم اخطار مسئولى الأبيض رسمياً من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بانسحاب الفريق التشادى وتأهل القلعة البيضاء إلى دور المجموعات مباشرة.