شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..إصابة طارق حامد ومحمود علاء بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولو نادي الزمالك نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التى أجراها الفريق الكروي الأول قبل مواجهة غزالة التشادي التى تم الغائها ظهور حالتين اصابة بفيروس كورنا بصفوف الفريق. وأعلن المسؤولين أن نتيجة مسحة الثنائي طارق حامد ومحمود علاء لاعبا الفريق جاءت ايجابية لفيروس كورنا وفقاً للنتيجة التى تسلمها الجهاز الطبي والفني للزمالك خلال الساعات الأخيرة . الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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