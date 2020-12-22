شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة عبدالرزاق حمد الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر لفحص طبي على موضوع إصابته في العضلة الضامة، التي تعرَّض لها، خلال مواجهة الباطن ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وقالت صحيفة العربية السعودية إلى أن الجهاز الطبي في النادي العاصمي فضَّل منح حمد الله راحةً، وتأجيل الفحص إلى غد للتأكد من إصابته بشكل دقيق، ومدة غيابه عن الملاعب. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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