شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يعقد جلسة مع شكري نجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عقد محمد وهبة، المدرب العام للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، جلسة «الثلاثاء»، مع شكري نجيب، مهاجم الفريق. .
وطالب مدرب الإسماعيلي، نجيب، ببذل قصاري جهده خلال الفترة المقبلة، وتقديم افضل مالديه، خصوصا وانه من العناصر الأساسية، التي سيعتمد عليها الجهاز الفني، خلال الفترة المقبلة. .
يذكر ان مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عين طلعت يوسف مديرا فنيا ويعاونه محمد وهبة، وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمي والدكتور احمد عبداللطيف مخططا للأحمال..
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