شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يعقد جلسة مع شكري نجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد محمد وهبة، المدرب العام للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، جلسة «الثلاثاء»، مع شكري نجيب، مهاجم الفريق. .

وطالب مدرب الإسماعيلي، نجيب، ببذل قصاري جهده خلال الفترة المقبلة، وتقديم افضل مالديه، خصوصا وانه من العناصر الأساسية، التي سيعتمد عليها الجهاز الفني، خلال الفترة المقبلة. .

يذكر ان مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عين طلعت يوسف مديرا فنيا ويعاونه محمد وهبة، وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمي والدكتور احمد عبداللطيف مخططا للأحمال..