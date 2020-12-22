شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة لاعبين يغيبون عن الإسماعيلي في مواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأكد غياب رباعي الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، محمد هاشم، وعماد حمدي، ومحمد عبدالسميع، ومحمد بيومي، عن مواجهة البنك الأهلي.

ويلتقي الإسماعيلي، على ملعبه بالإسماعيلية، مع البنك الأهلي، «الجمعة»، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.

ووفقاً للجهاز الطبي للإسماعيلي، فإن اللاعبون الأربعة، لايزالوا يحتاجوا لمزيد من الوقت، لاستعادة كامل لياقتهم، وتماثلهم للشفاء من الإصابات التي لحقت بهم وابعدتهم عن المشاركة مع الإسماعيلي.

.وطلب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، من الجهاز الطبي، اعداد تقرير عن حالة اللاعبين الاربعة للوقوف على موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.