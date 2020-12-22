شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعد هدفه في شباك الفتح، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، وانتهت بفوز فريقه 1-0، حيث تخطى ناصر الشمراني الذي كان قد عادله برصيد 126 هدفا ليسجل السومة هدفه الـ127. واحتاج السومة الذي انضم للأهلي في 2014، إلى 6 أعوام ليحطم الرقم التاريخي لناصر الشمراني، الذي لعب لصفوف الوحدة إلى الشباب ومن ثم إلى الهلال وأخيرا مع الاتحاد، على مدار أكثر من 15 عاما، ليحقق الرقم القياسي في دوري المحترفين السعودي. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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