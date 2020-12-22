شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتراجع للمركز الرابع في دوري الصالات بعد التعادل مع المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تعادل فريق صالات الاسماعيلى مع فريق المنيا بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على صالة مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية. السجل هدف الإسماعيلي، المعتز بالله سامى ،ليرتفع رصيد الاسماعيلى إلى ٧ نقاط فى المركز الرابع. بدا الإسماعيلى بتشكيل مكون من أحمد كرم وأحمد فكرى حراس مرمى ، رحيم ابراهيم والمعتز بالله سامى وعمرو محسن وريكا العركى وعشري عدوى ومحمد أوبس. يقود الفريق ..محمود خليل مدير فنى و سامح البنا مدرب عام و سيد عيد مدرب و تهامى مصطفى ادارى الفريق و محمود النجدى ادارى الفريق و محمد عثمان و عزت هشام اخصائيين علاج طبيعى. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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