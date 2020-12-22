شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدخل تاريخ الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفرد الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم فريق الهلال، بصدارة هدافي الفريق من الأجانب بعد رفعه رصيده إلى 82 هدفًا، بزيادة هدف عن البرازيلي إدواردو، زميله السابق في الفريق.

وسجل جوميز الهدف الأول للهلال في المباراة أمام القادسية، التي جرت ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليصبح الهدَّاف التاريخي بين أجانب فريقه.

وحقق نادي الهلال فوزا هاما على حساب نظيره القادسية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.