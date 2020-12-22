شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يعلن أسماء الحكام الدوليين المعتمدين لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» قائمة الحكام الدوليين المصريين لعام 2021، على النحو التالي:- حكام الساحة:محمود البنا-أمين عمر-أحمد الغندور- إبراهيم نور الدين- جهاد جريشة- محمد معروف-محمد عادل الحكام المساعدين:محمود أبوالرجال- أحمد حسام طه -تحسين أبوالسادات-سميرجمال-يوسف البساطي-أحمدتوفيق طلب- هاني عبدالفتاح حكام الفيديو:محمود أبوالرجال- محمودعاشور- طارق مجدي محكمات ساحة «كرة نسائية»: شاهندة المغربي- نورا سمير محكمات مساعدات«كرة نسائية»:منى عطالله- يارا عاطف-هنادي حسن-جمالات أحمد حكام كرة الصالات:محمد حسن-طارق سامي-محمد حسن سلامة-محمد سيد بكر حكام الكرة الشاطئية:هاني العراقي-أحمد نوفل-محمد أبوخاطر-محمد عبدالمجيد الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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