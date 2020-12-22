شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يتعادل مع بطل السنغال فى دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل فريق الرجاء البيضاوي المغربي بدون أهداف في المواجهة التي جمعته مساء اليوم الثلاثاء، بمضيفه نادي تونغيت السنغالي، ضمن منافسات ذهاب دوري الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. ويبقى التعادل نتيجة إيجابية بالنسبة لفريق الرجاء في ظل الظروف التي أجريت فيها المباراة من أرضية سيئة إلى جانب ظروف السفر. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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