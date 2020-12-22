شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي: «أبواليزيد» جاهز للمشاركة امام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور اكرم عبدالعزيز، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، ان إبراهيم أبواليزيد، مدافع الفريق تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به وابعدته عن الفريق طوال الفترة المنقضية.
وأوضح الطبيب، ان ابواليزيد، بات جاهز للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية، وان الامر متروك لتقدير الجهاز الفني للفريق، بقيادة طلعت يوسف.
وانتظم ابواليزيد، في تدريبات الإسماعيلي، «الثلاثاء»، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي.
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