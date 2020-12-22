شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد صداع في رأس طلعت يوسف قبل مواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
سادت حالة من القلق داخل الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي، بقيادة طلعت يوسف، بعدما اشتكي عدد كبير من لاعبي الفريق من الاجهاد.
ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة البنك الأهلي، " الجمعة "، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.
وحدد يوسف، برنامج استشفائي خاص للمجموعة الأساسية، التي شاركت في المباريات الأخيرة، لتفادي تعرض اياً منهم للإصابة.
واشتمل البرنامج التأهيلي، النزول في المغطس الخاص بملعب الإسماعيلي، فضلا عن أداء تدريبات الإطالة وفك العضلات.
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