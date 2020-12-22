شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يكشف موقفه من ضم عصام الحضري للنجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البرتغالى فييرا، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك والحالى لفريق النجم الساحلى التونسى، عن سعادته الغامرة بالعودة من جديد إلى مصر.

وقال فييرا في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورت: «فرحان جداً بالعودة لمصر، المباراة اليوم كانت فرصة رائعة، والنجم لعب بشكل جيد، والأزمة كانت في إنهاء الفرص، المقاولون اعتمد على الدفاع فقط خوفاً من النجم«.

أضاف فييرا: المباراة انتهت تعادل سلبي وهذه نتيجة ليست جيدة، هدف واحد للمقاولون في سوسة يمنحه الأفضلية، والمباراة هناك تحتاج تركيز كبير.

واختتم: لم أطلب تواجد الحضرى كمدرب لحراس المرمى، ولكن كان هناك كلام معه من إدارة النجم الساحلى، وعندما سألونى عن رأي رحبت بالأمر خاصة أنه إضافة قوية ولديه الكثير من الخبرات والمعرفة.