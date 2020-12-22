شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحقق فوزه الأول على حساب طلائع الجيش بهدفين لهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، فوزه الأول هذا الموسم على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.

تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش في الدقيقة 18، قبل أن ينجح أحمد عبد العزيز مودى في إدراك هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وفى الدقيقة 51 احرز شيمس بيكلى الهدف الثانى للفريق الفيومى.

ليرتفع رصيد المقاصة إلى 3 نقاط ويرتقى للمركز الحادى عشر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر بجدول الترتيب.