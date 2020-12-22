شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنه الثلاثيه يجتمع مع شوقي غريب الخميس والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه المكلفه بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس المقبل اجتماعا مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لبحث سبل دعم برنامج الفريق خلال المرحله المقبله من اجل الاستعداد القوي لأولمبياد طوكيو المحدد لها يوليو المقبل . وأكد شوقي غريب على أن المهندس أحمد مجاهد ليس غريبا عن المنتخب الأولمبي باعتباره أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق الذي وفر برنامج إعداد كان أحد الأسباب الرئيسيه في فوز المنتخب ببطولة الأمم الافريقيه التي استضافتها مصر في نوفمبر 2019. وتمنى غريب التوفيق للجنة الثلاثيه المكلفه بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة في تحقيق آمال وطموحات الكرة المصرية. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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