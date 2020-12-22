شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو يعلن تشكيل يوفنتوس أمام فيورنتينا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة فيورنتينا في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الكالتشيو، على ملعب "إليانز ستاديوم". وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي.. حراسة المرمى: تشيزني الدفاع: كوادرادو، دي ليختـ بونوتشي، ساندرو الوسط: كييزا، ماكيني، بينتناكور، رامسي الهجوم: رونالدو، موراتا الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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