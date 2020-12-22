شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري للسيتي أمام أرسنال بكأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية أمام أرسنال المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإمارات، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو". تشكيل مانشستر سيتى ضد ارسنال.. ستيفن، كانسيلو، دياز، لابورت، فرناندينيو، رودريجو، بيرناردو، فودين، رياض محرز، جابرييل خيسوس. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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