شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتصر على الفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل فريق الأهلي مطاردته لصدارة الدوري بعد فوزه على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف للجوهرة المشعة في ختام لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق هداف الأهلي عمر السومة بعد عرضية متقنة من عبدالله الحسون طار لها السومة ولعبها برأسه على يسار حارس الفتح ماكسيم كوفال (د: 53)، ووقف محمد العويس بالمرصاد لهجمات الفتح لا سيما تسديدة مراد باتنا في الوقت القاتل من اللقاء، وبعد 5 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم خالد صلوي عن نهاية اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون مقابل، ليحقق الأهلي فوزه السادس ووصوله للنقطة 19 محتفظاً بالمركز الثاني، فيما تلقى الفتح خسارته الخامسة ليتجمد رصيده عند 10 نقاط وفي المركز الثالث عشر.



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