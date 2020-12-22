قبل مواجهة الأهلي.. إصابة طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلامية أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طارق حامد ومحمود علاء، قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن المسحة الطبية التي خضع لها فريق الزمالك والجهاز الفني والإداري، أمس الإثنين، أكدت إصابة لاعب الوسط طارق حامد والمدافع محمود علاء، بفيروس كورونا وإيجابية العينة التي خضعوا لها.

وأضافت الصحيفة أن المسحة أكدت إصابة إبراهيم زراع، أحد الاداريين بالفريق بفيروس كورونا، بجانب محمد الششتاوي أحد أعضاء الجهاز الطبي.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلي، المقرر إقامتها في الـ 28 من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدور المصري الممتاز، وذلك بعد اعتذار فريق حازيل بطل تشاد، عن القدوم لمصر لخوض مباراته أمام الأبيض فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى كان مقررا لها غد الأربعاء.