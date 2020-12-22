الأهلي يعلن نتيجة مسحة بعثة الفريق في النيجر

أعلن النادي الأهلي عن نتائج المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا لبعثة الفريق في النيجر، وذلك قبل مواجهة فريق سونيديب بطل النيجر في الرابعة عصر غد الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، إن نتائج المسحة الطبية لبعثة الفريق في النيجر جاءت سلبية .

وأكد عبدالحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن "نتيجة المسحة التي أجرتها البعثة كاملة سلبية قبل أقل من 24 ساعة من مواجهة سونيديب".

وكانت بعثة الأهلي قد قامت بإجراء مسحة طبية للكشف عن كورونا في فندق إقامة الفريق بالنيجر أمس الإثنين تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

يشار إلى أن الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ورامي ربيعة تخلفوا عن السفر مع بعثة الفريق بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، كذلك محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة الذي كان مكلفاً برئاسة البعثة.