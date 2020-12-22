بيراميدز يضع قدماً في مجموعات الكونفدرالية بعد الفوز على الاتحاد الليبي

وضع بيراميدز قدماً في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد فوزه على الاتحاد الليبي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الاسكندرية، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 الأول من مسابقة الكونفدرالية.

وسجل هدف بيراميدز مهاجمه جون أنتوي في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

وكانت المباراة متوازنة بين الفريقين في وسط الملعب، وأضاع لاعبو الاتحاد الليبي بعض الفرص الخطيرة على مرمى شريف إكرامي.

ووضع فريق بيراميدز قدمًا في دور المجموعات بعد الفوز في مباراة الذهاب على ملعب الإسكندرية، حيث ستقام مباراة الإياب على ملعب الدفاع الجوي.

يشار إلى أن بيراميدز هو وصيف النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية، والذي خسرها في المباراة النهائية أمام نهضة بركان بهدف نظيف.