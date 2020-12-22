أول تحرك من ليفربول بعد حديث محمد صلاح عن انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة

ذكرت وسائل إعلامية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تسعى خلال الفترة المقبلة، لإقناع النجم العربي المصري محمد صلاح، بالبقاء مع الفريق.

يأتي هذا بعد تصريحات صلاح الغامضة مؤخراً لصحيفة "آس" الإسبانية والتي تحدث فيها عن مستقبله مع ليفربول، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وأفادت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، بأن إدارة ليفربول، تخطط لإقناع صلاح بالبقاء مع الفريق، من خلال تقديم عرضاً جديداً، لرفع راتبه الأسبوعي، حيث يحصل حاليا على 200 ألف إسترليني أسبوعياً.

وقالت الصحيفة إن عقد "مو" ينتهى مع ليفربول في عام 2023، ويعد أحد أصحاب الرواتب المرتفعة داخل الفريق، ولكن ستحاول إدارة النادي، زيادة راتبه خلال الفترة المقبلة، من أجل إقناعه بالبقاء مع الفريق.

وكان صلاح قد اعترف خلال حواره مع الصحيفة الإسبانية، بخيبة أمله لعدم تعيينه كابتن فريق في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد فريق ميدتييلاند الدنماركى.

وحول إمكانية الانضمام للدوري الإسباني مستقبلاً، قال محمد صلاح: "أعتقد أن مدريد وبرشلونة فريقان كبيران، لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل، لكني الآن أركز على الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول مرة أخرى".

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً، كما استطاع أن يحافظ للعام الرابع على التوالى على صدارته لهدافي الريدز فى كل البطولات، متفوقاً على زميليه ساديو ماني وفيرمينو.