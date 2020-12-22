هل إقترب من الأهلي؟.. صن داونز يستبعد سيرينو من المشاركات الإفريقية مع الفريق

أعلن نادى صن داونز الجنوب أفريقى استبعاد الأوروجوانى جاستون سيرينو لاعب خط الوسط من قائمة الفريق التى سوف تواجه جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا فى ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

لا تزال مفاوضات مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى نادى صن داونز الجنوب إفريقى مستمرة، من أجل التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرنو جناح بطل جنوب إفريقيا، لتدعيم صفوف المارد الأحمر فى الميركاتو الشتوى المقبل، قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية القادمة.

وكشف مصدر مسئول داخل الأهلى أن مسئولى القلعة الحمراء فتح خطوط اتصالات جديدة مع صن داونز لمعرفة مطالبهم النهائية بشأن بيع سيرينو، لاسيما بعدما لعب فشل تسويق جيرالد ودا كوستا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، فى تعثر انضمام الجناح الأوروجويان للأهلي.

وشدد المصدر على أن أسهم الأهلى فى ضم سيرينو ارتفعت بعدما لعبت الإصابة التى تعرض لها اللاعب مع فريقه مؤخرا فى غيابه عن التواجد فى قائمة فريقه فى مباراة جوانينج جالكسى البتسوانى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، لاسيما وأن الأهلى يضع شرطا بالاستمرار فى التفاوض على شراء سيرينو إذا لم يشارك مع فريقه فى النسخة الجديدة من دورى الأبطال، أو التراجع عن شراء خدماته حال إشراكه فى البطولة القارية لأن لوائح الكاف ستمنع مشاركته مع الأهلى حال الانضمام إليه اذا ما شارك فى أى مباراة مع فريقه فى النسخة الحالية.

ويعد سيرينو الخيار الأول للأهلى من أجل تدعيم صفوفه فى الميركاتو الشتوى وفقا لرغبة بيتسو موسيمانى، وفى ظل رغبته فى التخلص من جيرالدو فى الميركاتو القادم، بعدما حرم ضيق الوقت لجنة التسويق بالأهلى من تسويق اللاعب قبل غلق باب القيد فى الميركاتو الصيفي