شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 22 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 22 / 12 / 2020 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها سلبية عينة الفريق الأحمر قبل مواجهة سونيديب بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتوجيه دعوة إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي لحضور احتفالية تتويج النادي بلقب نادي القرن الإفريقي من جلوب سوكر.
ناصر ماهر يخضع لجراحة الكتف ويطالب جماهير الأهلى بالدعاء
خضع ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى، لعملية جراحية، بعد تعرضه لخلع فى الكتف خلال مباراة فريقه الماضية مع مصر المقاصة بالدورى العام، والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الشخصى على انستجرام: الحمدلله تمت العمليه انهارده، بشكر النادي الأهلي و الكابتن محمود الخطيب ع اهتمامه من أول يوم وبشكر جمهور النادي الأهلي ع دعواتكم و دعمكم ان شاء الله ارجع ع خير وأكون عند حسن ظنكم.
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، والمكلف برئاسة بعثة فريق الكرة الموجودة في النيجر، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة استعدادًا لمواجهة سونيديب غدًا، وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية أمس بمقر فندق الإقامة في العاصمة نيامي، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ووزارة الصحة في النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بـ«كاف» الذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
وجاءت نتيجة المسحة التي أجرتها البعثة كاملة سلبية قبل أقل من 24 من مواجهة سونيديب، المقرر لها الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت نيامي، الرابعة بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
مباراة الأهلى وسونيديب بدون جماهير و 150 فرداً فقط فى الملعب
تأكد غياب الجماهير عن حضور مواجهة الأهلي مع سونيديب بطل النيجر غدا في الرابعة بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث لن يسمح سوي بحضور 150 شخص فقط من أعضاء مجالس الإدارة والبعثات وبعض الأفراد المسموح لهم بمتابعة المواجهة من ملعب الجنرال سوني كونيتسي حسب ما أكد مراسل قناة الأهلى.
وأذاعت قناة الأهلى تقريرا لمراسلها من النيجر يؤكد فيه أنه من المقرر أن يتسلم مسئولى الاحمر نتيجة العينات للمسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا خلال ساعة عقب انتهاء مران الفريق الأخير اليوم بحوالى ساعة.
تحت إشراف موسيماني.. العرضيات والضربات الثابتة تسيطر على مران الأهلي بالنيجر
خصص الجهاز الفني للأهلي ، فقرة في نهاية المران، الذي أقيم عصر اليوم للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة، وأدى الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها غدًا الأربعاء في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة في ضربة البداية للنسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا.
وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الأخير اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة سونيديب، حيث بدأ مران الفريق بمحاضرة نظرية، ثم خاض الفريق جانبًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجانب الخططي، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة نفذ خلالها الجانب الخططي.
دعوة الخطيب لاستلام جائزة تتويج الأهلي بنادي القرن الإفريقي من "جلوب سوكر"
تلقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة لحضور احتفالية "جلوب سوكر" في دبي واستلام درع تتويج المارد الأحمر بلقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط، بعدما جاء في المركز الثاني للقب نادي القرن على مستوى العالم خلف ريال مدريد الإسباني.
وتفوق نادى ريال مدريد الإسباني على النادى الأهلى وتمكن من خطف جائزة "جلوب سوكر" لنادي القرن 2001-2020، حيث أعلن الموقع عن نتائجه وإغلاق التصويت، حيث جاءت النتيجة بفوز ريال مدريد بـ 36% من الأصوات فى حين جاء الأهلى ثانياً بـ 31ً% يليه برشلونة وبايرن ميونيخ.
تعقيم ملعب التدريب قبل المران الأخير للأهلي في النيجر
تابع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي إجراءات تعقيم أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري، قبل انطلاق المران الأخير، الذي أقيم عصر اليوم في نفس توقيت مباراة سونيديب التي تقام غدًا، وتابع الجهاز الطبي إجراءات تعقيم الملعب وكرات التدريب قبل انطلاق المران، وكل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت النيجر، الرابعة بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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