شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يرفض تأجيل مباراة الأهلى فى نصف نهائي دوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخه تأجيل مباراة فريق رجال الأهلى المقرر لها غدا أمام سبورتنح فى نصف نهائي دوري المرتبط والتى تقام بالإسماعيلية بعد ظهور 3 اصابات كورونا بين لاعبى الفريق الأحمر.

وجاء الرفض بعد طلب الأهلى تأجيل المباراة بعد أن تأكدت إيجابية عينة كل من إيهاب أمين وعمرو الجندى وعبدالفضيل إبراهيم من خلال خضوعهم للمسحة قبل المباراة التى ستقام غدآ وأرسل اتحاد كرة السلة خطابات إلى الأندية يخطرهم بأنه لن يتم تأجيل أى مباراة إلا فى حال تأكد إصابة أكثر من 6 لاعبين أو لاعبات من فريق واحد مع الخضوع لمسحة أخرى تحت اشراف اللجنة الطبية بالاتحاد.



خطاب رفض تأجيل مباراة الأهلي

وتغلب فريق سلة الزمالك على الأهلى بنتيجة 62/59 فى إياب ربع نهائي بطولة دورى المرتبط، ورغم الهزيمة صعد الأهلى إلى نصف النهائي، خاصة أن فريق المرتبط 16 سنة حسم الأمر بعدما فاز على الأبيض بنتيجة 67/55 وبذلك تكون نتيجة الرجال تحصيل حاصل.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأحمر على الأبيض بنتيجة 68 /91 فى المباراة التي جمعتما بصالة الإسماعيلية، فى إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائى دورى المرتبط بفرق 16 سنة.