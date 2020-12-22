شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم.. 5 لاعبين جدد فى السباق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

دخل 5 لاعبين جدد فى سباق هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020، حيث سجلت 4 أندية 5 أهداف ضمن منافسات الجولة الثالثة فى الدورى المصري الممتاز، بعدما أقيمت مواجهتين فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث انتهت مواجهة إنبى وغزل المحلة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما فاز المقاصة على الجيش 2-1.

وسجل كل من هشام عادل "غزل المحلة"، و رامى صبرى "إنبى"، وعمرو جمال "طلائع الجيش"، وشيمس بيكلى وعبد العزيز مودى "مصر المقاصة"، 5 أهداف بمعدل هدف لكل منهم فى المباراتين .

وحقق فريق مصر المقاصة انتفاضة كروية بالقفز 7 مراكز دفعة واحدة فى جدول ترتيب الدورى المصري العام بعد مباريات اليوم ، حيث احتل المركز الـ11 فى الترتيب بعدما كان متذيل الجدول فى المركز الأخير بعدما إقتنص أول فوز له على حساب طلائع الجيش بهدفين لهدف حيث حول تأخره بهدف إلى إنتصار بهدفين بينما تراجع طلائع الجيش 3 مراكز من الـ 13 إلى المركز الـ 16 فى جدول الترتيب عقب خسارته من الفريق الفيومي.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

وتمكن فريق غزل المحلة من خطف نقطة التعادل بعد تعادله أمام إنبى بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد المارد البترولى إلى 4 نقاط فى المركز العاشر ، بينما ارتفع رصيد المحلة إلى نقطتين فى المركز الـ 15 ، تقدم هشام عادل للفلاحين في الدقيقة 28 ، وتعادل رامى صبرى لإنبى من ضربة جزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول .

فيما نجح مصر المقاصة في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة وتقدم عمرو جمال لطلائع الجيش في الدقيقة 18 بهدف عالمى ، قبل أن ينجح أحمد عبد العزيز مودى في إدراك هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 40 من ضربة جزاء ، وفى الدقيقة 51 احرز الأثيوبى شيمس بيكلى الهدف الثانى للفريق الفيومى ليقتنص أبناء إيهاب جلال أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة بعد هزيمتهم في الجولتين الماضيتين أمام الأهلى وإنبى .

ويتنافس 9 لاعبين دفعة واحدة على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم، الاثنين فى افتتاحية الجولة الثالثة من عمر المسابقة، حيث يتواجد 9 لاعبين فى صدارة ترتيب الهدافين، بعدما نجح كل منهم فى تسجيل هدفين وأصبحوا متساوين فى الصدارة، على أن تحسم الجولات المقبلة هداف دورى هذا الموسم 2020 - 2021.





ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد أول 3 مباريات اليوم من الجولة الثالثة بتساوي 9 لاعبين فى دفعة واحدة فى المركز الأول برصيد "هدفين" لكل منهم وهم:

محمود كهربا لاعب الأهلي .

محمد شريف لاعب الأهلي .

مصطفى محمد لاعب الزمالك .

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش .

شريف عادل محمد دابو لاعب سيراميكا .

شادي حسين لاعب سيراميكا .

صلاح آمين لاعب وادي دجلة .

هيثم مصطفى لاعب أسوان .

والتر بواليا لاعب الجونة .

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

بينما سجل هدفا واحدا كل من :

علي معلول لاعب الأهلي

عمرو السولية لاعب الأهلي

محمد صادق لاعب الإسماعيلي

عماد حمدي لاعب الإسماعيلي

عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي

فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي

أحمد رفعت لاعب المصري

محمد عنتر لاعب المصري

أحمد جمعة لاعب المصري

عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري

عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري

خالد الغندور لاعب الإتحاد

رزاق سيسيه الإتحاد

عاصم صلاح لاعب البنك الأهلي

فادي فريد لاعب البنك الأهلي

محمد مجدي الجمل لاعب البنك الأهلي

محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي

أحمد على كامل لاعب البنك الأهلي

محمد هلال لاعب وادي دجلة

هيثم جويني لاعب المقاولون

عبد الكبير الوادي لاعب سموحة

حسام حسن لاعب سموحة

عبد الله السعيد لاعب بيراميدز

أحمد الشيخ لاعب بيراميدز

مروان حمدي لاعب المقاصة

كريم طارق لاعب إنبي

محمد فييرا لاعب الإنتاج الحربي

محمد عبد المجيد لاعب الإنتاج الحربي

باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي

محمود نبيل لاعب سيراميكا كليوباترا

إسلام فؤاد لاعب غزل المحلة

محمود الشبراوي لاعب الجونة

كريم الطيب لاعب الجونة

محمود شبانة لاعب أسوان

خالد الحسيني لاعب المقاولون في مرماه