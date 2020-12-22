شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى لكرة السلة يسند تنظيم البطولة العربية 2021 للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء إسماعيل القرقاوى، رئيس الاتحاد العربى لكرة السلة، والعميد عبد الله شلبى، الأمين العام للاتحاد العربى لكرة السلة للثقة الكبيرة من جانبهم بإسناد تنظيم البطولة العربية القادمة لزعيم الثغر.

ووفقا لبيان رسمى نشره الموقع الرسمى لزعيم الثغر ومنصاته عبر السوشيال ميديا، نجحت المساعى التى قادها محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، من أجل تنظيم واستضافة نادى الاتحاد السكندرى بطل مصر والعرب للبطولة العربية لكرة السلة القادمة رقم 33، التى من المُقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر من العام القادم 2021، حيث يٌذكر أن نادى الاتحاد السكندرى، هو حامل لقب البطولة العربية لكرة السلة فى أخر نسختين من البطولة عام 2018 بلبنان وعام 2019 بالمغرب.

وأشاد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخه، الذى دعم و ساند طلب زعيم الثغر فى تنظيم هذه البطولة الكبيرة التى تضم أقوى الفرق العربية.

من جانبه، أكد محمد مصيلحى، رئيس سيد البلد، على أن نادى الاتحاد السكندرى قادر على تنظيم بطولة تليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر العريق، وأنه جارى تشكيل مجموعة من اللجان وورش العمل لإخراج هذا الحدث الهام بالشكل الذى يليق بنادى الاتحاد السكندرى، أحد أكبر وأعرق الأندية المصرية والعربية.



