اهداف مباريات الدوري المصري اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الثلاثاء 22-12-2020 مباراتين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث التقي في الخامسة من مساء اليوم إنبى وغزل المحلة وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وفى الثامنة مساء نجح مصر المقاصة في خطف أول ثلاث نقاط بالفوز على طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف .

جاءت نتائج وأهداف المباريات كالتالي..

انبى 1-1 غزل المحلة

تعادل فريقا إنبى وغزل المحلة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد المارد البترولى إلى 4 نقاط ، بينما ارتفع رصيد المحلة إلى نقطتين، تقدم هشام عادل للفلاحين في الدقيقة 28 ، وتعادل رامى صبرى لإنبى من ضربة جزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول .

استحوذ لاعبو المحلة على مجريات المباراة من بدايتها وأضاع لاعبوه بعض الفرص السهلة عن طريق المحترف النيجيري موسيس ، في المقابل لم يظهر لاعبو انبى بالشكل المأمول وفشلوا في بناء أي هجمات على مرمى الفريق الضيف حتى الدقيقة 30 .

وفى أخر ربع ساعة من الشوط الأول ضغط لاعبو إنبى بكل خطوطهم بغية إحراز هدف التعادل وهو ما تحقق في اللحظات الأخيرة بعدما احتسب سعيد حمزة حكم اللقاء ضربة جزاء للمارد البترولى بعد العودة لتقنية الفار وأحرزها قائد الفريق رامى صبرى بمهارة كبيرة .

وفى الشوط الثانى هدأ إيقاع المباراة تماما ولم تسنح إلا فرص قليلة على مرمى الفريقين ونجح عمرو شعبان حارس مرمى المحلة في الزود عن مرماه ببسالة وقام بإنقاذ بعض الكرات القليلة التي وصلت لمرماه ، في المقابل لم يسنح أي فرصة للمحلة على مرمى محمود جاد حارس مرمى إنبى حتى اطلق حكم المباراة سعيد حمزة صافرته معلنا عن تعادل الفريقين .

طلائع الجيش 1-2 مصر المقاصة

اقتنص مصر المقاصة أول ثلاث نقاط له في الدورى بعد فوزه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى ، ليرتفع رصيد أبناء إيهاب جلال إلى 3 نقاط ، بينما تجمد رصيد الفريق العسكرى عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر بجدول الترتيب .

تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش في الدقيقة 18 بهدف عالمى ، قبل أن ينجح أحمد عبد العزيز مودى في إدراك هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 40 من ضربة جزاء ، وفى الدقيقة 51 احرز الأثيوبى شيمس بيكلى الهدف الثانى للفريق الفيومى ليقتنص أبناء إيهاب جلال أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة بعد هزيمتهم في الجولتين الماضيتين أمام الأهلى وإنبى .