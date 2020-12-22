شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الإجراءات الاحترازية لبعثة الأهلي فى النيجر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت كواليس تحركات بعثة الأهلي إلى ملعب المران الختامي قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، تشديد الإجراءات الوقائية للحد من تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، والذي وقع ضحيته ثلاثة لاعبين مؤثرين وهم عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة بالإضافة إلى بيتسو موسيماني المدير الفني.

وشهد المران الأخير للأهلي ظهور كل اللاعبين خلال تحركهم أو عودتهم للملعب مرتدين الكمامات، ولم يتخلوا عنها إلا بعد نزولهم الملعب لخوض المران الختامي.

ويخشى مسئولو بعثة الأهلي من تعرض أحد لاعبي الفريق الأحمر للإصابة بكورونا، وهو ما قد يحرمه من المشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك يوم 28 ديسمبر الجاري بالجولة الرابعة للدوري

خاض فريق الأهلي مرانه الأخير اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر غدا الأربعاء في ضربة البداية برحلة الدفاع عن لقب دوري الأبطال ، باعتباره بطل النسخة الأخيرة من الأميرة الإفريقية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الأخير اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة سونيديب.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب النيجري، اليوم بمقر اتحاد الكرة بالعاصمة نيامي، بحضور الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة والمكلف برئاسة البعثة، ووائل محمد إداري الفريق، والدكتور عمرو محب، المترجم الخاص بالجهاز الفني.

واسفر الاجتماع الفني عن الاتفاق على ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر.

ويرتدي فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الزي الرمادي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب سيني كونتشي قبل المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا في ظل جائحه فيروس كورونا.



تنبيه على ارتداء الكمامة داخل الاتوبيس



لاعبو الأهلي بالكمامات داخل الملعب