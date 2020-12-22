شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتنص مصر المقاصة أول ثلاث نقاط له في الدورى بعد فوزه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى ، ليرتفع رصيد أبناء إيهاب جلال إلى 3 نقاط ، بينما تجمد رصيد الفريق العسكرى عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر بجدول الترتيب .

تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش في الدقيقة 18 بهدف عالمى ، قبل أن ينجح أحمد عبد العزيز مودى في إدراك هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 40 من ضربة جزاء ، وفى الدقيقة 51 احرز الأثيوبى شيمس بيكلى الهدف الثانى للفريق الفيومى ليقتنص أبناء إيهاب جلال أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة بعد هزيمتهم في الجولتين الماضيتين أمام الأهلى وإنبى .

جاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي

خط الوسط: رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد

الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" وأحمد متعب ومحمد عادل "أمو".