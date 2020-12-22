شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يتصدر تويتر بحملات للدعاء له بعد إصابته بفيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر طارق حامد، لاعب المنتخب الوطنى ونادى الزمالك، قوائم الأكثر تغريداً وتدويناً عبر موقع تويتر، بعد لحظات من إعلان اصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسرعان ما شارك عدد كبير من جمهور الساحرة المستديرة في الهاشتاج للدعاء للنجم ومساندته في حالته الصحية الحالية.

وكتب أحد المشاركين في الهاشتاج قائلاً " ربنا يشفي طارق حامد ومحمود علاء"، بينما شارك آخر قائلاً " ربنا يشفي قلب الأسد طارق حامد والمدافع العصري محمود علاء من فيروس كورونا"، وكتب أخر قائلاً " بعيد الشر عنك وسلامه قلبك يا كابتن طارق حامد، انت ومحمود علاء".

وأثبتت المسحة الطبية التى خضع لها فريق الزمالك والجهاز الفنى والإدارى، أمس الإثنين، إصابة ثنائى الفريق الأبيض طارق حامد ومحمود علاء، بفيروس كورونا وإيجابية العينة التى خضعوا لها، كما أصيب إبراهيم زراع، أحد الاداريين بالفريق بفيروس كورونا، بالإضافة إلى محمد الششتاوى أحد أعضاء الجهاز الطبى.

يستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلى، المقرر إقامتها يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد اعتذار فريق حازيل بطل تشاد، عن القدوم لمصر لخوض مباراته أمام الأبيض فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى كان مقررا لها غد الأربعاء، ليتم اخطار مسئولى الأبيض رسميًا من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بانسحاب الفريق التشادى وتأهل القلعة البيضاء إلى دور المجموعات مباشرة.

فيما كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، سيتغيب عن الفريق فى أول مباراتين بدور المجموعات، مشددًا على أن إيقاف مصطفى محمد سيستمر رغم تأهل الفريق إلى دور المجموعات موضحا أن المباراة التى يتم إلغاؤها لا يتم احتسابها، وبذلك لن يستطيع مصطفى محمد التواجد مع الفريق فى أول مباراتين بدور المجموعات فى البطولة الأفريقية.