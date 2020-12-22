ملخص مران الأهلي الأخير بالنيجر قبل مواجهة سونيديب في 5 محاور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” أبرز 5 محاور تمركز عليها مران فريق الأهلي الأخير في النيجر ، قبل مواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
التركيز على الجوانب الخططيةركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجانب الخططي بشكل كبير، خلال المران الأخير الذي أقيم اليوم بالنيجر، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة من ثلاث مجموعات، ثم خاض الفريق فقرة خاصة للتعامل مع الهجمات،
التركيز على العرضيات والكرات الثابتةوخاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» بمشاركة حارسين.
كما خصص الجهاز الفني فقرة في نهاية المران، الذي أقيم عصر اليوم للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة.
محاضرة مع اللاعبين
وعقد كيفن جونسون، المدرب العام للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم عصر اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم.
اجتماع لجهاز الأهلي بالنيجركما عقد كيفن جونسون، اجتماعًا مع باقي أفراد الجهاز المعاون، قبل انطلاق المران الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم بتوقيت النيجر، استعدادًا لمواجهة سونيديب.
واستعرض المدرب العام خلال الجلسة البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف، فيما ركز الجهاز على تدريبات الكرة والجانب الخططي.
وخاض الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، فيما كان الفريق قد خاض مرانه أمس على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي ستقام عليه المباراة.
على جانب آخر، وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب النيجري، اليوم بمقر اتحاد الكرة بالعاصمة نيامي، بحضور الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة والمكلف برئاسة البعثة، ووائل محمد إداري الفريق، والدكتور عمرو محب، المترجم الخاص بالجهاز الفني.
واسفر الاجتماع الفني عن الاتفاق على ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر.
ويرتدي فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الزي الرمادي.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب سيني كونتشي قبل المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا في ظل جائحه فيروس كورونا.
ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من: دانيال لاريا ويعاونه بول كودزو وكواسي أشامبونج، والحكم الرابع أداري عبداللطيف، ومراقب المباراة النيجيري الحاجي بابا جانا علي.
ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت النيجر، الرابعة بتوقيت مصر على ملعب الجنرال سيني كوانتشي، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
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