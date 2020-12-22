ملخص مران الأهلي الأخير بالنيجر قبل مواجهة سونيديب في 5 محاور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” أبرز 5 محاور تمركز عليها مران فريق الأهلي الأخير في النيجر ، قبل مواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





التركيز على العرضيات والكرات الثابتةوخاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» بمشاركة حارسين. التركيز على العرضيات والكرات الثابتةوخاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» بمشاركة حارسين.

التركيز على الجوانب الخططيةركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجانب الخططي بشكل كبير، خلال المران الأخير الذي أقيم اليوم بالنيجر، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة من ثلاث مجموعات، ثم خاض الفريق فقرة خاصة للتعامل مع الهجمات،

كما خصص الجهاز الفني فقرة في نهاية المران، الذي أقيم عصر اليوم للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة.

محاضرة مع اللاعبين

وعقد كيفن جونسون، المدرب العام للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم عصر اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم.





واستعرض المدرب العام خلال الجلسة البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف، فيما ركز الجهاز على تدريبات الكرة والجانب الخططي. تدريب خاص للحراسفيما خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، واشتمل مران الحراس على بعض التصويب من زوايا مختلفة في الملعب والكرات العرضية.

اجتماع لجهاز الأهلي بالنيجركما عقد كيفن جونسون، اجتماعًا مع باقي أفراد الجهاز المعاون، قبل انطلاق المران الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم بتوقيت النيجر، استعدادًا لمواجهة سونيديب.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، فيما كان الفريق قد خاض مرانه أمس على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي ستقام عليه المباراة.