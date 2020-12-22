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حصاد الرياضة اليوم الثلاثاء 22- 12 -2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 22/ 12/ 2020 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها تحقيق بيراميدز الفوز على الاتحاد الليبى بهدف نظيف، وتعادل المقاولون سلبيا مع النجم السالحلى في الكونفدرالية، بالإضافة إلى سلبية عينات لاعبى الاهلى في النيجر قبل مواجهة سونيديب غدا الأربعاء.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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