حصاد الرياضة اليوم الثلاثاء 22- 12 -2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 22/ 12/ 2020 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها تحقيق بيراميدز الفوز على الاتحاد الليبى بهدف نظيف، وتعادل المقاولون سلبيا مع النجم السالحلى في الكونفدرالية، بالإضافة إلى سلبية عينات لاعبى الاهلى في النيجر قبل مواجهة سونيديب غدا الأربعاء.

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