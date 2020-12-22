المقاصة يقفز 7 مراكز فى ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020

حقق فريق مصر المقاصة انتفاضة كروية بالقفز 7 مراكز دفعة واحدة فى جدول ترتيب الدورى المصري العام بعد مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 ، حيث احتل المركز الـ11 فى الترتيب بعدما كان متذيل الجدول فى المركز الأخير بعدما إقتنص أول فوز له على حساب طلائع الجيش بهدفين لهدف حيث حول تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين.

بينما تراجع طلائع الجيش 3 مراكز من الـ 13 إلى المركز الـ 16 فى جدول الترتيب عقب خسارته من الفريق الفيومي.





ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020

.وأقيمت اليوم الثلاثاء 22-12-2020مواجهتين فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث انتهت مواجهة إنبى وغزل المحلة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما فاز المقاصة على الجيش 2-1.

وتمكن فريق غزل المحلة من خطف نقطة التعادل بعد تعادله أمام إنبى بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد المارد البترولى إلى 4 نقاط فى المركز العاشر .

بينما ارتفع رصيد المحلة إلى نقطتين فى المركز الـ 15 ، تقدم هشام عادل للفلاحين في الدقيقة 28 ، وتعادل رامى صبرى لإنبى من ضربة جزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول .

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

فيما نجح مصر المقاصة في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 3 نقاط ويرتقى للمركز الحادى عشر ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر بجدول الترتيب .

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

وتقدم عمرو جمال لطلائع الجيش في الدقيقة 18 بهدف عالمى ، قبل أن ينجح أحمد عبد العزيز مودى في إدراك هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 40 من ضربة جزاء ، وفى الدقيقة 51 احرز الأثيوبى شيمس بيكلى الهدف الثانى للفريق الفيومى ليقتنص أبناء إيهاب جلال أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة بعد هزيمتهم في الجولتين الماضيتين أمام الأهلى وإنبى .