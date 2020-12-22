شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 22/ 12/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء 22/ 12/ 2020 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، إصابة طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا، ومحاولات للإبقاء علي مصطفي محمد حتي نهاية الموسم، و وكيل كارتيرون وراء تعثر مفاوضات أوباما للتجديد.

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا

أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها فريق الزمالك والجهاز الفنى والإدارى، أمس الإثنين، إصابة ثنائى الفريق الأبيض طارق حامد ومحمود علاء، بفيروس كورونا وإيجابية العينة التى خضعوا لها، كما أصيب إبراهيم زراع، أحد الاداريين بالفريق بفيروس كورونا، بالإضافة إلى محمد الششتاوى أحد أعضاء الجهاز الطبى.

محمود علاء يفقد حاستى الشم والتذوق بعد إصابته بكورونا

فقد محمود علاء، مدافع الزمالك حاستى الشم والتذوق، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، كما حرص على إجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا لجميع أفراد أسرته للاطمئنان على حالتهم، وذلك بعدما أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها الفريق الأبيض والجهاز الفنى والإدارى، أمس الإثنين، إصابة ثنائى الفريق طارق حامد ومحمود علاء، بفيروس كورونا وإيجابية العينة التى خضعوا لها، كما أصيب إبراهيم زارع، أحد الإداريين بالفريق بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة محمد الششتاوى أحد أعضاء الجهاز الطبى.

الزمالك يقترب من التعاقد مع شركة ملابس عالمية لفرق الكرة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع شركة ملابس عالمية تمهيدا لتوريد ملابس للفرق الرياضية بالنادي ، حيث أكد المصدر أن خالد رفعت مدير التسويق بالزمالك يقوم بمحاولات مكثفة لإنهاء اتفاقه مع إحدى شركات الملابس العالمية ذات الإسم الكبير لتوريد الملابس الرياضية وأدوات التدريب لفرق النادي في ظل شكوى الفرق الرياضية وخاصة فريق الكرة الأول من نوع الملابس التي يرتديها اللاعبون من الموسم الماضي.

عضو مجلس إدارة الزمالك السابق يرد على اتهامات ايجار محلات سور النادي

نشر رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ردا علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " علي الاتهامات التي طالته في أزمة تأجير محلات سور النادي ، كما نشر رحاب أبو رجيلة صورا من عقود ايجار محلات سور نادى الزمالك لبعض البنوك.

وكيل كارتيرون وراء تعثر مفاوضات أوباما للتجديد في الزمالك

دخلت العلاقة بين يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الزمالك وإدارة النادي في أزمة بشأن ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى، بعدما تلقى اللاعب عرضا شفويا من التعاون السعودى عن طريق وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

حمزة المثلوثى يتمسك بتقاضى 145 ألف دولار من الصفاقسى بعد الانضمام للزمالك

تمسك التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لنادى الزمالك الجديد، بالحصول على مستحقاته من ناديه السابق الصفاقسى التونسى بالاتحاد التونسى لكرة القدم.

محاولات زملكاوية للإبقاء علي مصطفي محمد حتي نهاية الموسم