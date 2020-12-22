شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يفقد حاستى الشم والتذوق بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد محمود علاء، مدافع الزمالك حاستى الشم والتذوق، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، كما حرص على إجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا لجميع أفراد أسرته للاطمئنان على حالتهم، وذلك بعدما أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها الفريق الأبيض والجهاز الفنى والإدارى، أمس الإثنين، إصابة ثنائى الفريق طارق حامد ومحمود علاء، بفيروس كورونا وإيجابية العينة التى خضعوا لها، كما أصيب إبراهيم زارع، أحد الإداريين بالفريق بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة محمد الششتاوى أحد أعضاء الجهاز الطبى.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلى، المقرر إقامتها يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد اعتذار فريق حازيل بطل تشاد، عن القدوم لمصر لخوض مباراته أمام الأبيض فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى كان مقررا لها غد الأربعاء، ليتم اخطار مسئولى الأبيض رسميًا من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بانسحاب الفريق التشادى وتأهل القلعة البيضاء إلى دور المجموعات مباشرة.

فيما كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، سيتغيب عن الفريق فى أول مباراتين بدور المجموعات، مشددًا على أن إيقاف مصطفى محمد سيستمر رغم تأهل الفريق إلى دور المجموعات موضحا أن المباراة التى يتم إلغاؤها لا يتم احتسابها، وبذلك لن يستطيع مصطفى محمد التواجد مع الفريق فى أول مباراتين بدور المجموعات فى البطولة الأفريقية.

يرغب الزمالك والجماهير فى تحقيق الفوز على الأهلى فى مباراة القمة المقبلة، ومواصلة مشواره فى الدورى الممتاز الذى استهله بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى الجولة الأولى من المسابقة، ثم تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الثانية، كما يطمح الأبيض فى تحقيق نتيجة إيجابية على الأهلى، خاصة بعدما فاز الأخير عليه فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، فى النسخة التى توج بلقبها المارد الأحمر للمرة التاسعة فى تاريخه.