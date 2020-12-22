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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 22-12-2020

شهد اليوم الثلاثاء 22-12-2020 ، إقامة مواجهتين فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث انتهت مواجهة إنبى وغزل المحلة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما إقتنص فريق مصر المقاصة أول فوز له على حساب طلائع الجيش بهدفين لهدف.

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 22-12-2020

وتمكن فريق غزل المحلة من خطف نقطة التعادل بعد تعادله أمام إنبى بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد المارد البترولى إلى 4 نقاط ، بينما ارتفع رصيد المحلة إلى نقطتين ، تقدم هشام عادل للفلاحين في الدقيقة 28 ، وتعادل رامى صبرى لإنبى من ضربة جزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول .

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 22-12-2020

فيما نجح مصر المقاصة في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 3 نقاط ويرتقى للمركز الحادى عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر بجدول الترتيب .

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 22-12-2020

وتقدم عمرو جمال لطلائع الجيش في الدقيقة 18 بهدف عالمى ، قبل أن ينجح أحمد عبد العزيز مودى في إدراك هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 40 من ضربة جزاء ، وفى الدقيقة 51 احرز الأثيوبى شيمس بيكلى الهدف الثانى للفريق الفيومى ليقتنص أبناء إيهاب جلال أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة بعد هزيمتهم في الجولتين الماضيتين أمام الأهلى وإنبى .