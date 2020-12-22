كاف يستعد لتحديد موعد جديد لمباراة بدوري الأبطال بسبب "خطوط الطيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يوم السبت المقبل موعدا جديدا للمباراة التي كان يفترض ان يلتقي خلالها شباب بلوزداد الجزائري مع ضيفه جورماهيا الكيني غدا الأربعاء، في ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال توفيق قريشي المدير الرياضي لنادي شباب بلوزداد إن "كاف قرر إعادة برمجة المباراة يوم السبت على ملعب 5 يوليو".

وأوضح قريشي، في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الثلاثاء، ان بعثة نادي جورماهيا ستصل يوم الجمعة المقبل إلى الجزائر قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن كان من المقرر وصول الفريق الكيني أمس الاثنين تحسبا للعب المباراة غدا الأربعاء.

كما أشار إلى أن مسؤولي جورماهيا برروا تخلفهم عن السفر إلى الجزائر أمس الاثنين بوقوع خلل في نظام الحجز لشركة الخطوط الجوية القطرية.