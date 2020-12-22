محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
تعرض طارق حامد ومحمود علاء لاعبا الزمالك للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما كشفه مصدر مسؤول بالنادي الأبيض.
وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "المسحة الطبية كشفت عن إيجابية عينة كل من طارق حامد ومحمود علاء".
وأضاف: "ثبت أيضا إصابة إداري وعضو بالجهاز الطبي بفيروس كورونا".
وكان من المقرر أن يواجه الزمالك فريق جازيل التشادي في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا غدًا الأربعاء، لكن تعذر وصول الفريق إلى مصر منح الفريق الأبيض بطاقة التأهل رسميًا إلى دور المجموعات.
وسيلعب الزمالك أمام الأهلي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز في مباراة القمة التي يحتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية.
يُذكر أن محمد عبدالسلام مدافع الزمالك كان تعرض للإصابة بفيروس كورونا هو الآخر في وقت سابق، ما استدعى استبعاده من المباراة الأخيرة أمام بيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.