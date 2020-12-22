النني أساسياً.. آرسنال1- 1 مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة آرسنال ونظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات كأس كاراباو عند العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

وشهد تشكيل آرسنال تواجد المحترف المصري في صفوفه محمد النني أساسياً.

وانتظروا تغطية لأرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

بداية سريعة من مانشستر سيتي شهدت تقدمه بهدف في الدقيقة 3 عن طريق لاعبه جابريل خيسوس.

الدقيقة 23: بطاقة صفراء لمحمد النني بعد تدخله على خيسوس.

الدقيقة 30: لاكازيت يتعادل لآرسنال