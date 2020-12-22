محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أحرز النجم السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي، هدف الفوز لفريقه في نادي الفتح ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي. وأصبح السومة الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي برصيد 127 هدفاً. وتخطى السومة، النجم ناصر الشمراني الذي أحرز 126 هدفاً في المسابقة مع مع فريقي الشباب والهلال. وانتقل السومة إلى صفوف أهلي جدة في عام 2014 قادماً من القادسية الكويتي.

كانت هذه تفاصيل خبر عمر السومة يصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.