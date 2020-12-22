فييرا يحدد شرطا أساسيا للتعاقد مع الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، أن انضمام عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، للجهاز الفني كمدرب لحراس المرمى سيكون إضافة للفريق.

وتوصل النجم الساحلي لاتفاق مع عصام الحضري للتعاقد معه، لكن مرض والدته تسبب في تأخير توقيع العقود بشكل رسمي.

وقال فييرا، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" بعد مواجهة المقاولون العرب: "لست صاحب القرار في التعاقد مع عصام الحضري من عدمه، المفاوضات تتم مع إدارة النجم الساحلي".

وأضاف: "لدي في الجهاز الفني مدرب حراس مميز، وإذا جاء الحضري فلن أمانع، ولكن يجب أن نعمل كفريق واحد".

وتابع: "إدارة النجم الساحلي دخلت في مفاوضات مع عصام الحضري قبل أن أتولى قيادة الفريق، وعندما سألوني عن رأيي في انضمامه للجهاز الفني كمدرب حراس لم يكن لدي أي مانع".

وأتم المدير الفني للنجم قائلا: "الحضري يعتبر صديقا لي وسيكون إضافة للفريق حال التعاقد معه لأنه يمتلك خبرة كبيرة".

يُذكر أن النجم الساحلي تعادل سلبيا مع المقاولون العرب في ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ليتأجل الحسم إلى لقاء العودة المقرر إقامته في تونس يوم 6 يناير المقبل.